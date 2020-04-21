شكرا لقرائتكم خبر عن العالم المصرى جمال شيحة لصالة التحرير : الوضع فى مصر مطمئن مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير الصحية والتباعد والالتزام بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ الدواء اليابانى واعد ودواء الملاريا ومصل الدم من المتعافين هو الاقرب للعلاج

ـ مصر بدأت فى توقيت مناسب فى التعامل مع جائحة كورونا عكس عدد كبير من الدول

ـ مصر بها اكبر عدد من مستشفيات الحميات والصدر عكس عدد كبير من الدول

ـ مراكز الابحاث فى العالم سوف تصل فى غضون شهور لمعرفة من يكون اكثر عُرضة لكورونا من غيره

قال الأستاذ الدكتور جمال شيحه، عضو البرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد ، ان الوضع العالمى عقب فيروس كورونا سيكون صعب جداً نتيجة البعد الاقتصادى الملازم لتأثير جائحة كورونا ، مضيفاً بأن الوضع الان مع قوة الفيروس وتأثيره على العالم صعب جدا ، وهناك اغلاق تام لمدن ودول وهذا يحدث فى زمن فى زمن الوباء الحالى

واضاف شيحة خلال حلوله ضيفاً ببرنامج صالة التحرير مع الاعلامية عزة مصطفى بقناة صدى البلد ان المراحل القادمة خلال عام او عام ونصف سيكون من الصعب العودة مرة ثانية الى التزاحم والتجمعات الكبيرة نظراً للمخاوف من موجة ثانية من الفيروس .

واشار شيحة ان الوضع فى امريكا مع الحديث ان هناك انفراجة بدأت فى الوضع الاقتصادى وتخفيف القيود ، بأن هناك بروتوكول صارم من الاطباء خوفا من العودة مرة اخرى لنقطة الصفر ، والمبدأ الرئيسى الان لابد من العودة الى النشاط الاقتصادى مع توازن فى المتابعة مع جائحة كورونا

وفى رده على سؤال حول تلوث الهواء والمياه وارتباطه بفيروس كورونا اجاب هناك مخاوف كبيرة لدى العالم ، ولكن الاهم هو التعامل بوعى والتزام بغسل اليدين بالمياه والصابون

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وحول تفسيره لمصر والوضع بها مع فيروس كورونا اجاب الوضع مطمئن مع الوضع فى الاعتبار اتخاذ كافة الاحتياطات والمحاذير ، وان العامل المهم فى الوضع هنا فى مصر اننا بدأنا فى توقيت مناسب فى التعامل مع جائحة كورونا عكس عدد كبير من الدول ، وضرب مثل بايطاليا وكوريا وفرنسا فى يوم 1 فبراير وتعاملهم مع فيروس كورونا وان كوريا قامت بعلاج وعزل فورى اما ايطاليا بدات التعامل تأثير الفيروس فى 7 مارس وفرنسا يوم 17 مارس وهذا سبب معاناة ايطاليا وفرنسا والقصة انتهت فى كوريا الجنوبية

وتابع باننا فى مصر والحمد لله اخذنا التدابير مبكراً وفى بداية الخطر وهذه حقائق وان شا الله لن نصل الى الحالة الايطالية ولكن لابد من الالتزام بالقواعد الصحية والتباعد ،بالاضافة الى نقطة مهمة وان الشعب المصرى معظمه من الشباب عكس باقى الدول

وفى رده على سؤال حول حول زيادة اعداد المصابين بالفيروس فى مصر اجاب بان الاهم هو الحساب بطريقة معدل الاصابة بالنسبة لعدد السكان وهذا هو المهم ، والحمد لله اننا فى مصر 85% من الحالات بيشفى ويكون فى مأمن والجزء الاخر لا يعرف انه مصاب بالفيروس والحمد لله بيشفى ، وهناك 5% عناية مركزة

واضاف ان هناك نقطة مهمة جدا مصر اننا منذ عهد الرئيس عبد الناصر أنشأنا مستشفيات للحميات والصدر بكل محافظة وهذا مهم جدا فى مصر وهذا عكس باقى الدول ، والتى لا يوجد لديها هذا العدد من المستشفيات الخاصة بالحميات والصدر ، وان التحدى البسيط فى هذه المستشفيات هو مسألة نقص الامكانات وهذا امر سهل لان الدولة تقدم كل الدعم لها .

وفى رده على سؤال حول الوصول الى ذروة الوضع مع فيروس كورونا فى مصر ، اجاب نعم وهذا سؤال يعتمد على كم التحاليل التى يتم اجرائها للمواطنين ، وهناك دول فى العالم تجرى تحاليل لملايين المواطنين حتى يتم الوقوف على الوضع بشكل دقيق وايضا اتخاذ كافة التدابير قبل انتشار الفيروس .

وهل هناك علاج لفيروس كورونا اجاب شيحة قائلاً هناك فرق بين علاج معتمد وعلاج يُسمح باستخدامه ، ودواء الملايا ومصل الدم من المتعافين ، ودواء اخر والخاص بايبولا وهذه الانواع الثلاثة هم الاقرب والنتائج تسمح بالتعميم ، اما الدواء اليابانى Avigan فهو دواء واعد فيتم تجربته الان نتائجه مبشرة ، وهناك دواء يابانى اخر يقوم بعلاج البنكرياس ونتائجه هائلة فى الاسابيع الاخيرة ويُسمح بتجربته ، اما بلازما المتعافين فهى فعالة وكذلك دواء الملاريا ، وهناك استقصاء لاكثر من 6 الاف دكتور فى العالم بان دواء الملاريا هو الاقرب لان يعتمد كعلاج لكورونا

وتابع شيحة بان هناك 132 مركز أبحاث فى العالم ويقوم بعمل ابحاث واستقصاء جينى لتأثير كورونا على الشعوب والاشخاص ، والنتيجة المبدئية المؤكدة بان هناك اختلافات جينية بين كل دولة واخرى وبين كل شخص واخر ، وضرب مثل بان الاردن وموريتنيا لا يوجد اصابات والسودان قليلة ومخيمات اللاجئين فى سوريا نسب قليلة وفى اسرائيل العدد الاكبر عكس فلسطين المحتلة .

وان شاء الله فى غضون شهور سيتم الانتهاء من نتائج الابحاث ليتم معرفة من يكون اكثر عرضة لكورونا من غيره .