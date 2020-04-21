شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادى القصبى: خريطة العالم ستتغير وعلى الدولة الاستعداد لما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب الدكتور عبدالهادى القصبي، ضرورة استعداد الدولة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لاسيما وأن العالم بعد انتهاء هذه الأزمة لن يكون كما كان قبل الأزمة، وستتغير الخريطة تماما.

ووصف القصبي، الجلسة العامة اليوم بـ"التاريخية"، حيث تم مناقشة عددا من مشروعات القوانين التى تمس مصلحة المواطنين من الدرجة الأولى، مضيفا أن مناقشة تعديل قانون الطوارئ يأتى لأول مرة بفلسفة جديدة بعيدة عن فلسفة الأمن السياسي.

وأيد القصبي، تدخل تعديلات على قانون الطوارئ، مشيراً إلى أنها تتضمن 17 بنداً تضع المواطن وصحته وأمنه كأحد الأولويات، لاسيما فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومحاولة الحد من الأثار المترتبة عليه.

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وطالب رئيس ائتلاف دعم مصر الحكومة بتشكيل فريق من الخبراء والعلماء من الآن، لإعداد خطة عمل بشأن ما بعد انتهاء أزمة كورونا.

فى سياق متصل، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى تعقيبة على أحد النواب الذى تحفظ على مشروع القانون بتأكيدة أن قانون الطوارىء هو الاستثناء، ولكن حينما تحدث الظروف الاستثنائية، تتوقف الشرعية الدستورية، وجميع دول العالم تناقش هذا الأمر حاليا، قائلاً: حينما أقول للمواطن لا يخرج أو تخطى عتبه البيت، فحريته مقيدة وفقا للظرف الاستثنائى .

ونوه عبد العال، إلى وجود عدد من التشريعات ببعض الدول، تسمح لكل أسرة بالتواجد داخل الحديقة لمدة نصف ساعة فقط لتعقبها أسرة أخرى، مضيفا: حق الحرية للإنسان مكفولة فى جسده وحريته فى التنقل، لكن هذة الأزمة تضطرك إلى مصادرة الحريات بحظر التجول حفاظاً على الصحة العامة.