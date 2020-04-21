"الصحفيين" تعلن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة غدا

وقال الزناتى انه تم إنهاء الإجراءات البنكية الخاصة بتحويل المبلغ المقرر للبدل الى البنك الأهلى على ان يكون موجوداً بالفيزا الخاصة به غدا الأربعاء .

وعن الزملاء الحاصلين على قروض من بنك ناصر والمصرف المتحد أشار الزناتى إلى أنه تم تحويل مبالغ أقساط القروض اليوم الثلاثاء إلى البنكين، بناء على الإجراءات البنكية الجديدة، و طلب عدد كبير من الزملاء استمرار دفع الأقساط المطلوبة منهم، وعدم الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل دفعها لمدة 6 أشهر .

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وذكر حسين الزناتى ان الزملاء الذين يريدون الاستفادة من قرار البنك المركزي عليهم التأكيد على البنكين ومراجعتهما حتى يتم تحويل قيمة الأقساط على الفيزا الخاصة بكل بنك من البنكين للزملاء.