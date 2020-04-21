شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الزناتى امين الصندوق نقابة الصحفيين ان بدل التدريب سوف يتم صرفه غدا الأربعاء لصحفيى الصحف الحزبية والخاصة الذين يتسلمون كامل بدلهم من النقابة .
وقال الزناتى انه تم إنهاء الإجراءات البنكية الخاصة بتحويل المبلغ المقرر للبدل الى البنك الأهلى على ان يكون موجوداً بالفيزا الخاصة به غدا الأربعاء .
وعن الزملاء الحاصلين على قروض من بنك ناصر والمصرف المتحد أشار الزناتى إلى أنه تم تحويل مبالغ أقساط القروض اليوم الثلاثاء إلى البنكين، بناء على الإجراءات البنكية الجديدة، و طلب عدد كبير من الزملاء استمرار دفع الأقساط المطلوبة منهم، وعدم الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل دفعها لمدة 6 أشهر .
وذكر حسين الزناتى ان الزملاء الذين يريدون الاستفادة من قرار البنك المركزي عليهم التأكيد على البنكين ومراجعتهما حتى يتم تحويل قيمة الأقساط على الفيزا الخاصة بكل بنك من البنكين للزملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحفيين" تعلن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.