أبرز رسائل رئيس النواب بجلسة البرلمان اليوم للمصريين والحكومة ورجال الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عدد من الرسائل للشعب المصرى والحكومة فى أول انعقاد للبرلمان وسط أجواء استثنائية بعد غياب دام ما يقرب من شهر ونصف نتيجة أزمة فيروس كورونا. ونرصد أبرز هذه الرسائل : - العالم قبل كورونا ليس بعد كورونا وعلينا تشكيل خلية اقتصادية لدراسة ما بعد الأزمة - علينا تحويل أزمة كورونا إلى فرصة لبناء الدولة، ولابد من توطين الصناعة المحلية والاهتمام بالزراعة. - إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتخذة ساعدت الدولة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا. - تحية خاصة للقطاع الطبى وكل العاملين فيه وكل من يؤدون الخدمة فى هذا التوقيت الصعب . - الدولة بذلت قصارى جهدها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين. - وجه التحية للقوات المسلحة المصرية لما تقوم به من جهد ملموس فى مواجهة جائحة فيروس كورونا. - رجال الأعمال قدموا دورا وطنيا فى مواجهة كورونا ولم يستغنوا عن العمالة. - أكد لرجال الأعمال "الآن لحظة الاصطفاف.. والحساب والعتاب بعد الأزمة". Advertisements - لدينا مخزون احتياطى واستراتيجى يكفى مصر لأكثر من 4 أشهر قادمة. - العلاج الحقيقى لفيروس كورونا هو الوقاية والمواطن رقيب على نفسه. - الكمامة لو مش متوفرة أي ست بيت تستطيع أن تصنع الكمامة بنفسها. - وضعت القيادة السياسية صحة المواطن المصرى فوق كل اعتبار. - لن نترك أى مصرى عالق يرغب فى العودة للوطن، ولا نقبل إهانة أى مصرى خارج البلاد. - هناك شروط لعودة العالق أولها فتح الدولة التى يقيم بها للطيران وتقبل نزول الطائرة. - الموازنة العامة الجديدة تقديرية ومتفائلة مُقارنة بما يدور فى العالم كله من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا. - لا يمكن التنبؤ بما هم قادم، وستظل الموازنة تقديرية ومن الممكن إعادة النظر فيها فيما بعد.

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