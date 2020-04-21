شكرا لقرائتكم خبر عن 403 نواب سجلوا حضورا اليوم فى الجلسة العامة ببصمة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل اليوم بمجلس النواب نحو 403 نواب الحضور بالبصمة بالوجه فى حين سجل نحو 35 نائبا حضور بالبصمة بالإصبع، وكان المجلس عقد اليوم جلسته العامة بعد توقف 42 يوما بسبب الاجرءات الاحترازوية فى مواجهة فيروس كورنا.

وطبق المجلس خلال اليوم عدد من الاجرءات الوقائية كان من بينها وأتاح المجلس إثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسى سواء فى اجتماعات الجلسات او اللجان، حيث تم تركيب عدد (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من .ذوى الإعاقة

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ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التى تُمكن من جلوس النواب بها، ضماناً لعدم نقل أى عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها وفق التعليمات الصحية