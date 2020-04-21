شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: مجلس النواب ضرب أروع الأمثلة فى الالتزام بالاجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب أحمد سمير ، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان أتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ انتشار فيروس كورونا، وبدأ بالفعل فى تطبيقها اليوم فى أول جلسة عامة بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 40 يوما.

وأوضح سمير ، أن من ضمن سلسلة الاجراءت الاحترازية التى اتخذها مجلس النواب اليوم، قياس درجات الحرارة ، ومنح جميع رواد مجلس النواب كمامات وعبوة مطهر، ثم مرورهم بوحدة التعقيم الذاتى، من أجل ضمان عدم انتشار العدوى والقضاء بشكل كامل على كافة الاشكال والصور التى من الممكن أن تكون سببا فى انتشار الفيروس، مؤكدا أن البرلمان سيواصل انعقاده خلال الفترة المقبلة لإقرار حزمة من التشريعات التى تدعم وتساند الدولة من أجل الخروج من الأزمة الراهنة .

ومن جانبها أكدت النائبة كارولين ماهر، أن البرلمان المصرى، اتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ، والتى تؤكد أن جميع مؤسسات الدولة فى خندق واحد لمواجهة هذه الأزمة، مناشدة المواطنين المجبرين على النزول للشارع باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

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وفى نفس الصدد، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مجلس النواب لابد أن يكون قدوه ، ففى الوقت التى يناشد البرلمان المواطنين بأهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية عليه أن يكون هو أول من يطبقها على نفسه وهذا ما قد كان فى أول جلسة عامة بعد فترة توقف كبيرة دامت لأكثر من شهر.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن مجلس النواب يعمل كسائر مؤسسات الدولة التى تقف فى خندق واحد من أجل مواجهة هذه الأزمة ومن أجل رفعة هذا الوطن