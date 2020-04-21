شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: الموازنة "تقديرية" وبياناتها "متفائلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما عرضه وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أرقام ومؤشرات اقتصادية من مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، مؤكدا أن هذه البيانات متفائلة إلى حد كبير مُقارنة بما يدور فى العالم كله من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس "كورونا".

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، أن مؤشرات البطالة ونسبة الفقر ومعدلات النمو الاقتصادى التى توقعتها الحكومة بمشروع الموازنة متفائلة، قائلا "الأمر يتوقف على استمرار الأزمة التى من المتوقع أن تتجاوز أثارها أزمة عام 1929"، مؤكدا أن ذلك سيُلقى بأثار كبيرة على تطور الصناعة.

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وأضاف رئيس مجلس النواب قائلا: "لا يمكن التنبؤ بما هم قادم، وستظل هذه الموازنة تقديرية ومن الممكن إعادة النظر فيها فيما بعد لأنها تعتمد على كثير من الإيرادات الخارجية مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وكل تلك الموارد ستتأثر بالتأكيد من جائحة انتشار فيروس كورونا".

وأوضح أن الجانب الإيجابى فى هذه الأزمة هو تحويلها إلى فرصة، مؤكدا على أهمية وضرورة توطين الصناعة المحلية والاهتمام بالزراعة، لافتا إلى الاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم، قائلا: "لجنة إعداد الدستور ولجنة العشرة كان لها نظرة مُستقبلية حين تم تحديد نسب الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم".