بريد أسيوط: صرف 55 مليون جنيه معاشات "تكافل وكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن فرع الهيئة القومية للبريد في محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن صرف 55 مليونًا و136 ألفًا و982 جنيهًا، لعدد 91 ألفًا و742 مستحق لمعاش "تكافل وكرامة" في مختلف قرى ونجوع ومراكز المحافظة.

وأضافت الهيئة أن 164 مكتب بريد و70 منفذًا خارجيًا بقرى ومراكز أسيوط استقبلت المستحقين لمعاش "تكافل وكرامة"، وفي أوقات العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 3 عصرًا.

وكان المحافظ اللواء عصام سعد أكد على التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ومسؤولي البريد في المحافظة للمتابعة المستمرة لتنظيم عمليات صرف معاشات "تكافل وكرامة" بجميع منافذ البريد بمختلف القرى والنجوع، تجنبًا للزحام على تلك المنافذ ومراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – ١٩).​