حولت الشوارع لبحيرات.. السيول تضرب اليمن وتُخلف أضرارًا جسيمة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت:

ضربت سيول جارفة ناجمة عن الأمطار الغزيرة، اليوم الثلاثاء، اليمن الذي يشهد أزمة إنسانية كبرى منذ سنوات بسبب الحرب هناك، وألحقت السيول بعدد من الأحياء الشعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أضرارًا جسيمة.

وتحولت عددًا من شوارع عدن في اليمن، إلى بحيرة بسبب تدفق مياه السيول، التي شلت الخدمات الكهربائية وقطعت الطرقات وهدمت عدد من المنازل.

وتداول السكان على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة للسيول وهي تجرف معها السيارات في الشوارع، وأظهرت صور أخرى انهيار عدد من المنازل، وسط توقعات باستمرار موجة الطقس الممطر.

وقُتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب 85 خلال السيول في اليمن، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، بينما يهدد خطر فيروس كورونا المستجد البلد الفقير الغارق في الحرب.

من جانبه أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، توجيهات، لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن، لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول التى شهدتها عدن منذ فجر اليوم، وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين، وفق وكالة "سبأ".

وشدد الرئيس اليمني، على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والإسعاف والإيواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والأضرار المترتبة على ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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بدوره أطلعه نائب رئيس الوزراء، على الأوضاع الراهنة بمحافظة عدن، وحجم الأضرار المادية والبشرية جراء تدفق السيول، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من خلال حالة الاستنفار والطوارئ المعلنة للمساعدة في تجاوز هذا المحنة وتجبير الضرر والشروع في اتخاذ المعالجات لتفادي تكرار أضرارها مستقبلاً ومحاسبة المقصرين.

وأكدت الأمم المتحدة، أن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين تضرّرت من السيول بشكل كبير.

وهطلت الأمطار الغزيرة، على محافظات أخرى بينها إب وحجة ومأرب.

من جانبها، دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي، في بيان لها، مساء اليوم، إلى مساعدة المدن اليمنية التي تعرضت لأضرار بالغة في ظل كوارث السيول على وجه الخصوص العاصمة صنعاء و عدن ومأرب، إضافة إلى مدن أخرى.

وقالت "سام" إن كارثة السيول التي تعرض لها اليمن، يفاقم الأزمة الإنسانية فيه، خاصة مخيمات النازحين التي دمرتها السيول، ما يزيد من المخاطر الصحية في البلاد المتدهورة وتهدد بزيادة انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

وسجّل اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانيّة في العالم، في 10 من أبريل الماضي، أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما حذّرت منظمات دولية من أن القطاع الصحي شبه المنهار في البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2014 غير مؤهل للتعامل مع الأزمة، مطالبين بوقف الحرب.