قوات الجيش الليبي تقتل تكتكة الذراع اليمنى لعشماوي

كشف مصدر بـ "الجيش الوطني الليبي" إن قواته التي تشتبك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبي بضواحي طرابلس، قتلت مسلحا عرف بأنه "الذراع اليمنى" للمصري هشام عشماوي.
وأضاف المصدر، في حديث لـ روسيا اليوم، أن "أحد القتلىفي صفوف الميليشيات الإرهابية بمحور عين زارة (إحدى ضواحي العاصمة الليبية) هو الإرهابي المدعو تكتكه".
وأوضح المصدر أن "الشخص المذكور شارك بعدة عمليات إرهابية في مدينتي بنغازي ودرنة الليبيتين، ويعرفبين الإرهابيين على أنه خبير تفخيخ ومتفجرات، ورفيق الإرهابي هشام عشماوي، المكنى (أبو عمر المهاجر)، الذي تم القبض عليه في وقت سابق وتسليمه للسلطات المصرية، التي بدورها أعدمته".
ونوه إلى إنه تم رصد "تكتكه وعشماوي إبان المعارك في درنة، وهما يقومان بتجهيز مفخخات وانتحاريين في شوارع وأزقة هذه المدينة".
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