المغرب: الخروج من الحجر الصحي سيكون وفقًا لاستراتيجية واضحة

كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن الخروج من الحجر الصحي بسبب انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" "عمل يحتاج إلى استراتيجية خاصة.

وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول موضوع

"واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا"، أن لجنة القيادة تعمل على دراسة طريقة الخروج من الحجر الصحي، وأنها تضع عدة سيناريوهات محتملة، مشددا على أنه من المحتمل أن يكون الخروج منه "بطريقة تدريجية أو أن يكون محليا أو اقليميا.

وأضاف رئيس الحكومة أنه سيتم الإعلان عن كيفيات الخروج في الوقت المناسب، وبعد التشاور بشأنه مع القطاعات المعنية، "علما أننا نرحب بكل الآراء وسنتبع خطة لذلك".

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الالتزام بمقتضيات الحجر الصحي وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى.