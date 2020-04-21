السنغال تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الإذاعة السنغالية عن الدكتورة ماري خميس نغوم ندياي، المديرة العامة للصحة قولها إنه ومن بين 466 فحصا تم تسجيل 35 إصابة جديدة. قولها إنه ومن بين 466 فحصا تم تسجيل 35 إصابة جديدة. وأضافت المسؤولة الصحية، أنها المرة الأولى منذ تفشي الوباء في بلادها يوم الثاني مارس الماضي يتم تسجيل هذا العدد الكبير من الإصابات الجديدة في يوم واحد، مشيرة إلى شفاء سبعة مصابين ليصل عدد الذين تم شفاؤهم 242 مصابا من أصل 412 شخصا.

الوباء في بلادها يوم الثاني مارس الماضي يتم تسجيل هذا العدد الكبير من الإصابات الجديدة في يوم واحد، مشيرة إلى شفاء سبعة مصابين ليصل عدد الذين تم شفاؤهم 242 مصابا من أصل 412 شخصا.

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