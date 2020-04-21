أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
قولها إنه ومن بين 466 فحصا تم تسجيل 35 إصابة جديدة.
ونقلت الإذاعة السنغالية عن الدكتورة ماري خميس نغوم ندياي، المديرة العامة للصحة
وأضافت المسؤولة الصحية، أنها المرة الأولى منذ تفشيالوباء في بلادها يوم الثاني مارس الماضي يتم تسجيل هذا العدد الكبير من الإصابات الجديدة في يوم واحد، مشيرة إلى شفاء سبعة مصابين ليصل عدد الذين تم شفاؤهم 242 مصابا من أصل 412 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر السنغال تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.