الأردن: لا إصابات بكورونا في المملكة لليوم الثاني على التوالي

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أنه ولليوم الثاني على التوالي لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء، في حين تم تسجيل 3 حالات لسائقي شاحنات قادمين من إحدىالدول المجاورة أحدهم أردني واثنان من جنسيات عربية أخرى.
من مستشفى الملكة علياء الدولي وحالتان من مستشفى الأمير حمزة و4 حالات من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
كما أعلن الوزير، خلال إيجاز صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تسجيل 15 حالة شفاء اليوم، 9
ولفت الدكتور جابر إلى أنه تم اليوم إجراء ما يزيد على 2915 فحصا، مؤكدا أنه ورغم زيادة أعداد الفحوصات إلا أن أرقام الإصابات في انخفاض".
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