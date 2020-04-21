عقود برنت تهوى أكثر من 30% فى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2001

هوت عقود برنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أكثر من 30%، حيث بلغ سعر البرميل 17.51 دولار، وذلك في أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2001. منذ نوفمبر 2001. وفي وقت سابق، هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل. دولارا للبرميل. وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق.

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