إرسال شحنات ضخمة من الخضراوات والفواكه المصرية في الأسواق الكويتية قريبًا

أعلن رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت الوزير مفوض أحمد بديوي عن وصول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه المصرية إلى الأسوق الكويتية قريبًا بعد رفع التشديد الرقابي على واردات الكويت من الحاصلات الزراعية المصرية «الخضراوات والفاكهة الطازجة»، وهو القرار الذي كان مطبقًا منذ نوفمبر ٢٠١٧ وتم رفعه قبل أيام .

وأكد في تصريح صحفية ، بعد توليه مهام منصبه قبل عدة اشهر ان قرار

السلطات الكويتية المعنية سوف يحقق الإسراع في الإفراج الجمركي على صادرات مصر من الخضراوات والفاكهة الطازجة، وبالتالي سوف يساهم بزيادة صادرات مصر من هذه المنتجات للسوق الكويتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. واشار الوزير مفوض بديوي الى ان تلك البضائع المصرية من الخضار والفاكهة يتم نقلها حاليا من خلال الشحن البحري من الموانئ المصرية الى ميناء الشويخ.

واضاف انه يتم النقل ايضا من خلال الطيران المخصص للشحن الجوي «الكارجو» على متن طائرات شركة مصر للطيران وطيران الخطوط الجوية الكويتية والتي تسير بشكل منتظم بين البلدين. واشار بديوي الى ان مصر تعد من اهم الدول المصدرة للفواكه الطازجة لجميع دول العالم، حيث أصبحت مصر اكبر دولة مصدرة للبرتقال على مستوى العالم، بل ونجحت مصر مؤخرا في دخول منتجاتها من الحاصلات الزراعية الى استراليا ونيوزيلندا والتي تعد من اكثر دول العالم فرضا لنظم الحجر الزراعي الصارم.



