الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة نهم

أحبط الجيش اليمني محاولة لمليشيا الحوثي للتسلل في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، عقب مواجهات خاضتها معها.
كما أحبطت قوات الجيش اليمني، في الوقت نفسه، مسنودة بالمقاومة الشعبية، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة باب غلق، بمديرية قعطبة،
وفي السياق، تواصل مليشيا الحوثي، الدفع بتعزيزات كبيرة من عناصرها وآلياتها القتالية إلى جبهات صرواح، غربي محافظةمأرب، وجبهة نهم شرقي صنعاء، وكذلك إلى جبهات شمال غرب مثلث عاهم، بمحافظة حجة.
كما قامت مليشيا الحوثي، بقصف مدفعي على مواقع الجيش، في جبهات تعز، وحجة، ونهم، وصرواح، وقامت قوات الوطني بالرد على تلك الاعتداءات.
يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش التزامها بإعلان وقف اطلاق النار استجابة لدعوة الأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.
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