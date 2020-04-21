هولندا تقرر إعادة فتح المدارس الابتدائية

قررت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المدارس الابتدائية بدوام جزئي في 11 مايو.
وكانت السلطات الصحية في هولندا، أعلنت تسجيل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المعهد الهولندي للصحة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم، إن إجمالي عددحالات الإصابة بالفيروس في هولندا ارتفع إلى 34134 وبلغت حالات الوفاة 3916، مشيرًا إلى أنه يعلن فقط عن الحالات والوفيات التي تم تأكيدها عن طريق الاختبار، في حين أن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك.
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