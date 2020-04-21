ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بقرب حلول رمضان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.



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