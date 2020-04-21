مهدي موزين حاضر في مسلسل رمضاني – فيديو

يحضر صوت الفنان المغربي مهدي مزين، طوال شهر رمضان، على قناة “إم بي سي 5″، وذلك بأداء جنيريك مسلسل “شهادة ميلاد”، فيما أصدر الأغنية نفسها على قناته في يوتوب، أمس الاثنين، بعنوان “كان طريقي باين”.
ويخوض مهدي مزين، فإن تجربة غناء أغاني جنيريك أعمال تلفزية، لأول مرة، بعدما وقع الاختيار عليه من طرف الشركة المنتجة للمسلسل.
ويعرف مسلسل “شهادة ميلاد” مشاركة أبرز نجوم التمثيل في المغرب، من بينهم فاطمة خير، ورشيد فكاك، وعبد الإله رشيد، وهشام الوالي، وأحلام الزعيمي، وياسين أحجام، وسعاد خيي.
وساهم مهدي موزين في التحضير للأغنية عبر تلحينها، فيما الكلمات من توقيع محمد المغربي، والتوزيع لطارق الحجيلي، ومادارا.
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