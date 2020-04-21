جماهير الجيش “تطلق” حملة 30 ألف متبرع لدعم الأسر المعوزة

سعد فاروق – صحافي متدرب
أطلق جمهور فريق الجيش الملكي حملة تضامنية تحت إسم “حملة 30 ألف مشجع عسكري” من أجل مساعدة الأسر المعوزة قبل شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الحملة تزامنا مع تمديد المغرب لفترة الحجر الصحي لشهر إضافي بسبب تفشي الوباء العالمي كوفيد -19-.
وسيقوم المشرفون على هذه المبادرة بجمع التبرعات والمساهمات من أجل توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية وتوزيعها على الأسر المعوزة.
وقد تم تحديد مجموعة من النقاط لجمع المساهمات المالية في كل من تامسنا، يعقوب المنصور، التقدم، الصخيرات، تمارة، وسلا، ناهيك عن وضع حساب بنكي بالنسبة للراغبين في المساعدة من المدن الأخرى أو من خارج المغرب بالإضافة إلى الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب الحجر الصحي.
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