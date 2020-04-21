لمستعملي رخص التنقل…الأمن يطلق تطبيقًا محمولًا لضبط وتتبع تنقلاتكم- التفاصيل

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تطبيق محمولا يمكن من ضبط وتتبع تنقلات المواطنين.

وتسعى هذه المبادرة، وفق مصدر أمني، إلى منع استغلال رخص التنقل الاستثنائية، التي تمنح إلى المواطنين، إما للعمل أول التطبيب، في أغراض أخرى تمس بالحجر والطوارئ.

ولوحظ، خلال الأيام الأخيرة، طلب رجال الأمن للبطائق الوطنية، للمواطنين الذين يخرجون، حيث يتم تنقيطهم.