أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تطبيق محمولا يمكن من ضبط وتتبع تنقلات المواطنين.
وتسعى هذه المبادرة، وفق مصدر أمني، إلى منع استغلال رخص التنقل الاستثنائية، التي تمنح إلى المواطنين، إما للعمل أول التطبيب، في أغراض أخرى تمس بالحجر والطوارئ.
ولوحظ، خلال الأيام الأخيرة، طلب رجال الأمن للبطائق الوطنية، للمواطنين الذين يخرجون، حيث يتم تنقيطهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لمستعملي رخص التنقل…الأمن يطلق تطبيقًا محمولًا لضبط وتتبع تنقلاتكم- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.