اليوبي: هناك وفرة في أسرة الإنعاش… 86% منها لازال شاغرا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن الوضع الصحي، للمصابين بفيروس كورونا المستجد الذين لازالوا يتلقون الرعاية الصحية بمختلف مستشفيات المملكة، والمراكز الصحية المخصصة لذلك (حوالي 2671 شخصا).

وأكد محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن 78 بالمائة من الحالات المصابة ليست لديهم علامات المرض أو لديهم بعض العلامات البسيطة.

وأضاف أن اليوبي أن 17 بالمائة لديهم حالة حميدة، فيما 5 بالمائة فقط هم الموجودون في أقسام العناية المركزة أو الإنعاش أي حوالي 133 شخصا.

وبهذا الصدد أكد اليوبي أن الطاقة الإستيعابية للغرف المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في أقسام الإنعاش تفوق بكثير عدد الأشخاص المتكفل بهم حاليا، في وحدات العناية المركزة، مشيرا إلى أنهم لا يشغلون إلا 14 بالمائة من الأسرة المخصصة لهذا الغرض من طرف وزارة الصحة.

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وكان اليوبي قد أعلن اليوم تسجيل إصابة 163 مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3209 حالة مؤكدة مع استبعاد 14891 شخصا.

وكشف اليوبي، أنه تم تسجيل 43 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة السادسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 393 حالة بنسبة 12.2 في المائة.

وأضاف المتحدث أن تم تسجيل .. حالتي وفاة جديدة في 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 145 حالة في الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة.