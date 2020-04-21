توتر في سجن النقب عقب إصابة أسير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسود حالة من التوتر قسم 25 في سجن النقب الصحراوي، منذ ساعات مساء اليوم، الثلاثاء، عقب سقوط أحد الأسرى في الحمام بغرفة رقم 15 وفقدانه للوعي، وفق ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه بعد سقوط الأسير على أرضية الحمام، أبلغ الأسرى الإدارة فدخل السجانون إلى الغرفة وأخذوا الأسير، وعقب ذلك قام الأسرى بالطرق على الأبواب والتكبير داخل القسم، وما زال الوضع متوترا.