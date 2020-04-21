المسماري: التدخل التركي في ليبيا انتقل إلى احتلال مباشر

الثلاثاء 21 أبريل 2020

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن التدخل التركي في ليبيا لم يعد مقتصرا على دعم الميليشيات المقاتلة إلى جانب حكومة الوفاق فحسب، بل أصبح "احتلالا مباشرا" للعاصمة طرابلس.



وأِشار المسماري في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن "الدعم التركي تحول إلى قيادة تركية واحتلال بدخول تركيا إلى طرابلس بجيشها ومعداتها وتقنياتها".

وأضاف أن التدخل التركي لدعم الميليشيات في ليبيا بدأ منذ 2014 عبر عدة مسارات، من بينها تجنيد ونقل المرتزقة السوريين الذين تم تجنيد أغلبهم داخل الأراضي السورية أو بالمخيمات السورية في تركيا.

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وردا على سؤال حول تأثير انخراط العسكريين الأتراك في المعركة على الأرض وما إذا كان ذلك سيصعب من مهمة الجيش الليبي قال المسماري إنه "يوجد حاليا ما يقارب ثمانية آلاف مرتزق، وهذا يؤثر على المعركة وقد يطيل أمدها" .. وفق “إرم نيوز“.

وتابع: "في ديسمبر / كانون الأول الماضي كان الجيش على مشارف العاصمة طرابلس وعلى وشك حسم المعركة لولا تدخل المجتمع الدولي والدعوة إلى الهدنة".

وأكد المسماري "هذه المعركة تحتاج إلى وقت أكبر، لكنها محسومة لفائدة القوات المسلحة الليبية"، بحسب قوله.