شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات طبية لـ أمريكا في ظل تفشي جائحة كورونا.. فيديو والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 أبريل 2020 أرسلت مصر حزما من المساعدات الطبية لأمريكا بهدف مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية، الثلاثاء.

وقال المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية". Advertisements وأتت هذه المساعدات لمساعدة واشنطن في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وضمت معدات طبية وبدلا واقية، وفقا لما جاء في المقطع. للمرة الأولى.. #مصر ترسل مساعدات طبية لـ #أمريكا في ظل تفشي جائحة #كورونا#إرم_نيوز#COVID19 #Corona pic.twitter.com/RoJhOvhJ5K— إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) للمرة الأولى.. #مصر ترسل مساعدات طبية لـ #أمريكا في ظل تفشي جائحة #كورونا#إرم_نيوز #COVID19 #Corona pic.twitter.com/RoJhOvhJ5K — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) April 21, 2020

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