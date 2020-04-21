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شكرا لقرائتكم خبر عن مع استهداف ترهونة.. هل باتت تركيا تستخدم سرا قاعدة رمادة التونسية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 أبريل 2020
نشرت شبكة “إرم نيوز“، مقطعا مصورا لاستخدام تركيا سرا قاعدة رمادة التونسية.
وكانت أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، تنفيذ 3 ضربات جوية استهدفت تمركزات لمليشيات خليفة حفتر بترهونة على بعد 80 كم جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وذلك في إطار عملية عسكرية لتحرير المدينة أطلقتها الحكومة السبت.
وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، إن "محاور القتال جنوب طرابلس وكذلك محاور ترهونة تشهد اليوم هدوءا حذرا".
مع استهداف #ترهونة.. هل باتت #تركيا تستخدم سرا قاعدة رمادة التونسية؟#إرم_نيوز #ليبيا#Libya #Tunisie #Turkey pic.twitter.com/uGeS1NGnKC— إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews)
مع استهداف #ترهونة.. هل باتت #تركيا تستخدم سرا قاعدة رمادة التونسية؟#إرم_نيوز #ليبيا #Libya #Tunisie #Turkey pic.twitter.com/uGeS1NGnKC— إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) April 21, 2020
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