شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يدين الحادث الإجرامي الآثم بمديرية شبام والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 أبريل 2020 أدان محافظ حضرموت، فرج البحسني، الحادث الإجرامي الآثم الذي تعرّض له عدد من أبناء قبيلة بن علي جابر يوم أمس الإثنين بمنطقة الحزم بمديرية شبام.

Advertisements ورفع المحافظ خلال اتصاله بالشيخ عبدالله سالم بن علي جابر، خالص التعازي لأسرة وذوي شهداء هذا الحادث الإجرامي، مؤكداً إصدار توجيهاته الصريحة والفورية للأجهزة العسكرية والأمنية بوادي حضرموت للاطلاع بدورهم في ملاحقة الجناة وتقديمه للعدالة لينالوا جزائهم الرادع. وابتهل محافظ حضرموت المولى تعالى، بان يتقبل الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى.

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