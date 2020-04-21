البحسني يطلع على تحضيرات ائتلاف الخير لتوزيع المساعدات من متضرري إجراءات كورونا بحضرموت

الثلاثاء 21 أبريل 2020

اطلع محافظ حضرموت، فرج البحسني، صباح اليوم، على التحضيرات التي يجريها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوزيع السلة الغذائية على الأسر المتضررة من الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطة المحلية بالمحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد في مديريتي الشحر والديس الشرقية.



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وأوضح المدير التنفيذي للائتلاف، فهمي بن منصور، بأنه سيتم مطلع الأسبوع القادم توزيع 1200 سلة غذائية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الأسر المحتاجة والعاملين بالأجر اليومي في مديريتي الشحر والديس الشرقية إلى جانب الطواقم الطبية والصحية العاملة في المحاجر والمستشفيات والمراكز الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

من جانبه استعرض مدير المشاريع بالائتلاف المهندس صالح بامخشب مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول المقدم من برنامج الغذاء العالمي الذي دخل في شهره الثاني ويستمر لمدة 6 اشهر ويستفيد منه 2000 مواطن في مديريات أرياف المكلا والديس الشرقية وتريم والقطن عن طريق النقد مقابل العمل ويهدف لتطوير البنية الزراعية في المديريات الأربع المتسهدفة.