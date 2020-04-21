شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 رجل إطفاء يواجهون حرائق غابات تشيرنوبل والان نبدء بالتفاصيل

لا تزال حرائق الغابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة الملوثة بالإشعاع في أوكرانيا مستمرة لأكثر من أسبوعين، حيث

يعمل اليوم الثلاثاء 1300 من رجال الإطفاء في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن خدمة الطوارئ الحكومية أن رجال الإطفاء يعملون لاحتواء حرائق الغابات في خمسة مواقع على الأقل.

وكان ألف اطفائي آخرين يعملون في منطقة زهيتومير القريبة، في الوقت الذي تعقدت فيه جهود الإطفاء بسبب ظروف الطقس الجاف والرياح غير المعتادة.

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ويخشى خبراء البيئة من أن تثير الحرائق رمادًا إشعاعيًا، ومن المحتمل أن ترسل دخانًا محملاً بالتلوث إلى العاصمة كييف، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب محطة تشيرنوبل المدمرة.

ويعتبر انصهار مفاعل تشرنوبل وانفجاره عام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

وأرجعت السلطات الفيدرالية الهواء المشبع بالدخان في كييف خلال الأيام الأخيرة إلى الحرائق في منطقة زهيتومير، مؤكدة أن مستويات الإشعاع في كييف ضمن نطاق المقبول.