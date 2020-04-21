شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يخضع لفحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وباء كورونا الدكتور فيصل سلطان، إن رئيس الوزراء عمران خان وافق على إجراء الفحص الطبي الخاص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على نصيحة خبراء طبيين، بسبب لقائه قبل أيام في مكتبه بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم، أن عمران خان التقى قبل أيام في مكتبه بإسلام آباد برئيس مؤسسة خيرية ثبتت إصابته بالفيروس ويخضع حالياً للحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان يخضع لفحص «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.