شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يخضع لفحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وباء كورونا الدكتور فيصل سلطان، إن رئيس الوزراء عمران خان وافق على إجراء الفحص الطبي الخاص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على نصيحة خبراء طبيين، بسبب لقائه قبل أيام في مكتبه بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم، أن عمران خان التقى قبل أيام في مكتبه بإسلام آباد برئيس مؤسسة خيرية ثبتت إصابته بالفيروس ويخضع حالياً للحجر الصحي.