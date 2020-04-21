مقتل واصابة ثلاثة اشخاص باطلاق نار في ديالى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص باطلاق نار في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً قتل واصيب اثنان آخران باطلاق نار غير معروف لغاية الان في ابي صيدا بديالى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتشهد بغداد والمحافظات بين فترة واخرى اطلاق نار وهجمات متفرقة تسفر عن وقوع قتلى وجرحى، بحسب مصادر امنية.
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