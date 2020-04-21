إيران وداعش.. حرب معلنة ودعم خفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقوم فيلق القدس الإيراني، بالتنسيق مع مليشيات حزب الله اللبنانية ومليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران لنقل المئات من مسلحي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، وتزويدهم بالأسلحة والذخائر ضمن مخطط إيراني لإعادة الحياة للتنظيم الإرهابي

"داعش" في العراق من جديد بأسلحة إيرانية



تشهد محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى منذ الأول من مارس 2020 وحتى الآن ازديادا ملحوظا في عدد الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحو داعش، خصوصا في المناطق الواقعة في أطراف هذه المحافظات.

"المليشيات الوهمية".. دمى إيران الجديدة في العراق



تنوعت الهجمات الإرهابية حسبما ذكرت مصادر أمنية عراقية بين تفجير عبوات ناسفة وشن حرب عصابات وعمليات قنص وقصف بقذائف الهاون، وبين نصب كمائن واختطاف جنود وشرطة ومدنيين عراقيين.