شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر ترسل مساعدات طبية لـ أمريكا في ظل تفشي جائحة كورونا.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسلت مصر حزما من المساعدات الطبية لأمريكا بهدف مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية، الثلاثاء.



وقال المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأتت هذه المساعدات لمساعدة واشنطن في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وضمت معدات طبية وبدلا واقية، وفقا لما جاء في المقطع.

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