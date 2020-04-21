شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع استهداف ترهونة.. هل باتت تركيا تستخدم سرا قاعدة رمادة التونسية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

نشرت شبكة “إرم نيوز“، مقطعا مصورا لاستخدام تركيا سرا قاعدة رمادة التونسية.



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وكانت أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، تنفيذ 3 ضربات جوية استهدفت تمركزات لمليشيات خليفة حفتر بترهونة على بعد 80 كم جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وذلك في إطار عملية عسكرية لتحرير المدينة أطلقتها الحكومة السبت.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، إن "محاور القتال جنوب طرابلس وكذلك محاور ترهونة تشهد اليوم هدوءا حذرا".