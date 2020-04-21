- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع استهداف ترهونة.. هل باتت تركيا تستخدم سرا قاعدة رمادة التونسية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
نشرت شبكة “إرم نيوز“، مقطعا مصورا لاستخدام تركيا سرا قاعدة رمادة التونسية.
وكانت أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، تنفيذ 3 ضربات جوية استهدفت تمركزات لمليشيات خليفة حفتر بترهونة على بعد 80 كم جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وذلك في إطار عملية عسكرية لتحرير المدينة أطلقتها الحكومة السبت.
وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، إن "محاور القتال جنوب طرابلس وكذلك محاور ترهونة تشهد اليوم هدوءا حذرا".
كانت هذه تفاصيل خبر مع استهداف ترهونة.. هل باتت تركيا تستخدم سرا قاعدة رمادة التونسية؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.