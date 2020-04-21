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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقع هطول أمطار خفيفة غداً في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم أحيانا شرقاً وشمالاً صباحاً وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة، وتقل السحب تدريجيا من الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.
حركة الرياح: شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:04 والمد الثاني عند الساعة 01:21 و الجزر الأول عند الساعة 01:19 والجزر الثاني عند الساعة 30:07 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 21:24 والجزر الاول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 57:03 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 34 26 70 30 دبي 33 27 65 30 الشارقة 34 24 65 25 عجمان 33 25 60 25 أم القيوين 34 24 60 25 رأس الخيمة 36 24 70 25 الفجيرة 35 28 55 30 العين 37 28 85 25 ليوا 35 24 65 15 الرويس 30 24 85 25 السلع 29 24 90 30 دلما 29 25 75 50 طنب الكبرى 30 23 85 35 طنب الصغرى 30 23 85 35 أبو موسى 30 23 85 35 .
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