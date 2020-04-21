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40 % زيادة في وفيات بريطانيا عن الأرقام الرسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن

كشفت بيانات رسمية أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حتى العاشر من أبريل أعلى بنسبة تزيد على 40% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء: إنه سجل 13,121 حالة وفاة حتى العاشر من أبريل في إنجلترا وويلز، حيث تقيم الغالبية العظمى من سكان بريطانيا، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات. وأشارت أحدث بيانات الوفيات بالمستشفيات المنشورة أمس إلى وفاة 16,509 أشخاص في أنحاء المملكة المتحدة.