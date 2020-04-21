شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن
كشفت بيانات رسمية أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حتى العاشر من أبريل أعلى بنسبة تزيد على 40% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء: إنه سجل 13,121 حالة وفاة حتى العاشر من أبريل في إنجلترا وويلز، حيث تقيم الغالبية العظمى من سكان بريطانيا، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات. وأشارت أحدث بيانات الوفيات بالمستشفيات المنشورة أمس إلى وفاة 16,509 أشخاص في أنحاء المملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 % زيادة في وفيات بريطانيا عن الأرقام الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.