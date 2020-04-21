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المسماري: سيطرنا على مدرعة تركية

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المسماري: سيطرنا على مدرعة تركية
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ- القاهرة

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن صد محاولة تقدم لقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.

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وبحسب المسماري، فإن قوات القيادة العامة صدت هذا التقدم، ولاحقت قوات الوفاق، لافتا إلى السيطرة على سيارة مسلحة ومدرعة «تركية»، فضلا عن «وقوع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين»، وفق قوله.

وأوضح المسماري في البيان الذي أوردته بوابة الوسط، أن قواته طاردت قوات الوفاق إلى منطقة الجميل، و»الآن وحداتنا مسيطرة على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاعا متقدما حول مناطق السيطرة الجديدة».

وتشهد ليبيا منذ عام قتالا بين قوات الوفاق وما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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