طهران تتوقع موجتين لتفشي كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5297 حالة، بعد تسجيل 88 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي أمس، إن هناك احتمالا «كبيرا جدا» لحدوث ذروة تفش جديدة لفيروس كورونا في العالم لمرة ثانية وثالثة، حتى في الدول التي تعد أفضل نسبيا من حيث الإصابات المسجلة.

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ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه القول «ابتداء من اليوم، سيتم رفع الحظر المفروض على حركة المرور بين المحافظات، وهذا لأسباب اقتصادية، ولكن يجب أن نظل ملتزمين تماما بشعار «ابق في المنزل».

وأضاف أن «إمكانية حدوث ذروة تفش لفيروس كورونا في العالم لمرة ثانية وثالثة كبيرة جدا، حتى في الدول التي تعد سليمة نسبيا».

وأكد أنه «ينبغي على الشعوب التعايش مع الظروف التي يفرضها الوباء حتى إشعار آخر، بما في ذلك الالتزام بالتدابير الصحية».