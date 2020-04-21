عاجل| الأعلى للإعلام يحقيق مع مسئولي المصري اليوم بسبب مقالة نيوتن.. "بيان"

حقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، على مدى أربع ساعات مع مسئولي المصري اليوم، فيما نشرته الجريدة من خلال مقالات “نيوتن” بشأن سيناء، بحضر صلاح دياب، كاتب المقال، والدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للجريدة، وعبد اللطيف المناوي، رئيس التحرير.

وعقب التحقيق عقدت اللجنة اجتماعا بكامل هيئتها لاستعراض الموقف وإعداد التوصيات تمهيدًا لإحالتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وفي وقت سابق كشف العضو المنتدب ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم عبد اللطيف المناوي، تفاصيل عمود “نيوتن” بالجريدة، معربًا عن تقديره للحساسية التي قوبل بها هذا المقال وبعض المصطلحات التي جاءت به، مشيرًا إلى أن الكاتب أوضح قصده في مقال لاحق، أن لفظ “حاكم سيناء” قد لا يكون هو الاستخدام الأمثل.

وأضاف المناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، على فضائية “إم بي سي مصر”، أنه يجب أن نتخطى حدود الحساسية والغصب من استخدام بعض التعبيرات للوصول إلى مناطق تصل للتخوين والعمالة، مؤكدًا على أننا بحاجة لأن نتوحد.