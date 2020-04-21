وديع الخازن يستنكر جريمة بعقلين مطالباً بإنزال حكم الاعدام للجاني

إستنكر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن جريمة بعقلين البشعة مطالباً بإنزال حكم الاعدام للجاني.
وأشار في تصريح إلى أن "جريمة بعقلين اليوم، تمثّل ظاهرة إجرامية لا ينفع معهما إلاّ حكم مبرَم بالإعدام. وهي تعيد إلى الواجهة ظاهرة القتل الذي يسترخص الأرواح لأهداف لا تمت إلى عادات أبناء الشوف بصلة. ولم يعد من الوارد تغطية المجرمين الخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة".
تجدر الإشارة إلى أن منطقة بعقلين شهدت جريمة مروعة حيث سقط حوالي 10 ضحايا على يد مجهولين.
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