وديع الخازن يستنكر جريمة بعقلين مطالباً بإنزال حكم الاعدام للجاني

إستنكر رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ جريمة ​بعقلين​ البشعة مطالباً بإنزال حكم ​الاعدام​ للجاني.

وأشار في تصريح إلى أن "جريمة بعقلين اليوم، تمثّل ظاهرة إجرامية لا ينفع معهما إلاّ حكم مبرَم ب​الإعدام​. وهي تعيد إلى الواجهة ظاهرة القتل الذي يسترخص الأرواح لأهداف لا تمت إلى عادات أبناء ​الشوف​ بصلة. ولم يعد من الوارد تغطية المجرمين الخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة".

تجدر الإشارة إلى أن منطقة بعقلين شهدت جريمة مروعة حيث سقط حوالي 10 ضحايا على يد مجهولين.