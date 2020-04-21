الإشتباه بحالتي إصابة بكورونا لشخصين في رياق

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن مصادر أنه تم الإشتباه بحالتي إصابة ب​فيروس كورونا​ لشخصين من نفس الأسرة في رياق البقاعية، وتحدثت المعلومات عن أن الفحوصات الأولية في ​مستشفى الياس الهراوي الحكومي​ أظهرت النتائج إيجابية، وأرسلت العينات إلى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، وأكد المراسل أن الشخصين كانا محجوران في مكان واحد منذ فترة ولم يختلطا بأي أحد، إنما النتائج الرسمية ستثبت غدا بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية الدقيقة إن كانا يحملان الفيروس أو لا.

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