أفادت مراسلة النشرة إلى جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو في بيروت، عن أنه أرجئ إلى الغد مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الإقتصالدي والإجتماعي للمساهمة بتمويل مشروع مراكز الصرف الصحي حول الليطاني ليتم التأكيد أن جزء من مشروع سابق ولا يكون قرض جديد.
وأحيل إلى اللجان 5 إقتراحات قوانين معجلة مكررة بعد ما سقطت صفة العجلة عنها ومن بينها تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المقدمة من بولا يعقوبيان، وصدق المجلس إقتراح قانون المعجل المكرر المقدم من النائب ديما جمالي يرمي إلى تعديل الفقرة د من المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي، وأقر من خارج جدول الأعمالاقتراح تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حتى عام حتى نهاية عام 2020، حيث قدمه النائب علي حسن خليل، وأحيل إلى اللجان اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي المقدم من النائب نعمة فريم بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة 5 إقتراحات قوانين معجلة مكررة بعدما سقطت صفة العجلة عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.