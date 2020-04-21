إحالة 5 إقتراحات قوانين معجلة مكررة بعدما سقطت صفة العجلة عنها

أفادت مراسلة ​النشرة​ إلى ​جلسة مجلس النواب​ في ​قصر الأونيسكو​ في ​بيروت​، عن أنه أرجئ إلى الغد مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين ​لبنان​ والصندوق العربي للإنماء الإقتصالدي والإجتماعي للمساهمة بتمويل مشروع مراكز ​الصرف الصحي​ حول الليطاني ليتم التأكيد أن جزء من مشروع سابق ولا يكون قرض جديد.

وأحيل إلى اللجان 5 إقتراحات قوانين معجلة مكررة بعد ما سقطت صفة العجلة عنها ومن بينها تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المقدمة من ​بولا يعقوبيان​، وصدق المجلس إقتراح قانون المعجل المكرر المقدم من النائب ​ديما جمالي​ يرمي إلى تعديل الفقرة د من المادة 14 من ​قانون الضمان​ الإجتماعي، وأقر من خارج جدول الأعمالاقتراح تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حتى عام حتى نهاية عام 2020، حيث قدمه النائب ​علي حسن خليل​، وأحيل إلى اللجان اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل ​المادة 5​ من قانون ​القضاء​ العدلي المقدم من النائب نعمة فريم بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع.