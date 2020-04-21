خوري: ‏‏اقرار قانون تنظيم زراعة الحشيش للاستخدام الطبي بناء لتوصية ماكينزي

أكد الوزير السابق ​رائد خوري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "‏‏اقرار ​المجلس النيابي​ قانون تنظيم زراعة الحشيش للاستخدام الطبي بناء لتوصية ماكينزي، ما هو الا البداية لاقرار كافة البنود الأخرى التي أوصت بها دراسة ماكينزي بغية تحويل اقتصادنا من ريعي الى منتج".

هذا ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.