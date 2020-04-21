اعلنت بلدية طبرجا – كفرياسين، في بيان، أن جميع العينات لفحص ال PCR التي أخذت بالأمس من قِبل وزراة الصحة العامة "أتت نتائجها كلها سلبية"، مثنية على "وعي وتفهم أهل البلدة"، مشيرة الى "ضرورة إلتزام المنازل لحين إنتهاء فترة التعبئة والإمتناع عن الزيارات والإستعانة بخدمة التوصيل إلى المنازل آملين أن تزول هذه الغيمة السوداء في أقرب وقت, وعند الطوارىء الإتصال على الرقم 365615-81 ".
هذا وكان فريق وزارة الصحة لليوم الثاني في كسروان تابع اخذ عينات PCR عشوائياً من المواطنين مجاناً وكانت محطته في المركز الصحي الإجتماعي التابع لبلدية بلونه .
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية طبرجا كفرياسين : نشدد على ضرورة التزام المنازل لحين انتهاء فترة التعبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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