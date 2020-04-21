قوى الأمن: توقف شخصاً سرق بطريقة احتيالية لعدد من تجار المواد الغذائية

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة بطريقة احتيالية، نفّذها مجهول، وطالت عدداً من تجّار المواد الغذائيّة، في مناطق لبنانية عدّة، وذلك من خلال شرائه كميات كبيرة من المواد الغذائية، من دون تسديد ثمنها".

وأوضحت في بيان أنه "نتيجةً للمتابعة، تمكّنت المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٠ من خلال كمين محكم في محلّة جلّ الديب، وتبيّن انه يدعى ف. أ. (مواليد عام ١٩٧٩، فلسطيني) كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة. وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات السرقة الاحتيالية التي طالت عدداً من تجّار المواد الغذائية في مناطق لبنانية مختلفة".

وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تُعمّم ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على أحد الرقمين: 290881/01 أو 293683/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.