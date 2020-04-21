حالة من الهلع بمخيم الجليل ببعلبك بعد صدور فحص إيجابي لساكنة بالمخيم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ عن أن حالة من الهلع تسود مخيم الجليل في بعلبك بعد نقل المريضة م ش، وهي نازحة سورية من سكان المخيم، الى ​مستشفى​ دار الامل، بعد أن تبين نتيجة فحص pcr الأول لها ايجابية.

وأكد أن نتيجة الفحص الثاني لم تظهر بعد ليصار الى تاكيد الإصابة من الفحصين، وقد تم حجر اهل النازحة داخل منزلها في المخيم المذكور.

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ لم يسجل رسمياً أية حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ اليوم لأول مرة منذ 21 شباط.