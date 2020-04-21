دياب يستنكر الجريمة المروعة التي وقعت في بعقلين

استنكر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ الجريمة المروعة التي وقعت بعد ظهر اليوم في منطقة ​بعقلين​، والتي ذهب ضحيتها عشرة أشخاص. وطالب ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية الإسراع في التحقيق في هذه الحادثة الأليمة وكشف ملابساتها ومرتكبيها لمحاسبتهم، متوجّهًا بالتعازي إلى عائلات الضحايا.

ووقعت الجريمة المروِّعة في إحدى الورش في منطقة بعقلين، وقع نتيجتهُ 10 قتلى، بينهم 5 سوريين، و الآخرين لبنانيين.​​​​​​​