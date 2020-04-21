رئيس الوزراء الهولندي: تمديد حظر الأحداث العامة الكبرى بسبب الكورونا

أعلن رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روته​ عن "تمديد حظر الأحداث العامة الكبرى، بما فيها الفعاليات الرياضية والمهرجانات الموسيقية، حتى 1 ايلول القادم"، مشيراً الى ان "هذا ​التمديد​ على الرغم من ملاحظة انتشار بطيء و"مشجع" ل​فيروس كورونا​ المستجد، ما سيسمح للمدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية بإعادة فتح أبوابها في شهر ايار القادم"، لافتاً الى ان "تخفيف إجراءات التقييد وإن كان محدودا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس".

هذا وأعلنت السلطات الصحية الهولندية في وقت سابق عن "تسجيل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".