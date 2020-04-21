رئيس وزراء إيطاليا: سنبدأ تخفيف إجراءات العزل العام في 4 ايار القادم

أعلن رئيس وزراء ​إيطاليا​ ​جوزيبي كونتي​، إن "بلاده ستبدأ على الأرجح تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة ​فيروس كورونا​ اعتبارا من 4 ايار القادم، مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر".

ووعد كونتي بـ"خطة علمية جادة تتضمن إعادة التفكير في وسائل النقل لتمكين ​العمال​ من التحرك بأمان وقواعد عمل وإجراءات جديدة للتأكد من مدى تأثير تخفيف الإجراءات على معدل انتشار العدوى"، متعهداً بـ"اتخاذ إجراءات مالية إضافية بحلول نهاية الشهر، بتكلفة تبلغ 50 مليار يورو على الأقل للتخفيف من الأثر، وسيضاف هذا إلى حزمة بقيمة 25 مليار يورو جرت الموافقة عليها الشهر الماضي".