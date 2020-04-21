الصحية البريطانية: تسجيل 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن "تسجيل 828 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين، لتصل إلى مستوى 17337 بعد أن كنت عند نقطة 16509 في بيانات يوم أمس"، موضحة ان "الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بـ4301 حالة وبلغت نقطة 129044 مقارنة مع 124743 يوم امس".

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